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Коліном у щелепу: ефектний нокаут через 25 секунд бою

18 лютого, 20:50

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Після такого удару доведеться довго відходити

Ефектним нокаутом завершився поєдинок між Санжаром Тажуєвим і Русланом Калієвим на турнірі Bushido Qazaqstan FC: Grand Prix 77 kg в Казахстані. Вже на 25-й секунді першого раунду Тажуєв загнав суперника в кут, а потім ударом в стрибку коліном вирубав Калієва.

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Калієв практично в несвідомому стані поплив вниз по канатам, а Тажуєв кинувся його добивати, але його зупинив рефері.

Раніше ми писали про ефектний нокаут у боксі після серії ударів в голову. Швидше за все, рефері помилився, дозволивши продовжити бій після нокдауну.

А перед цим боєць переміг після удару ліктем із розвороту- такого нокауту ви ще не бачили. Джихад Юнусов вирубив Леонардо Лімбергера з одного удару.

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Також ми повідомляли, що боєць мало не проковтнув язик після нокауту: моторошне відео зі змішаних єдиноборств. Поєдинок міг би завершитися трагічно.

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нокаут змішані єдиноборства відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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