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Ломаченко вийшов у ефір після дня народження з салону машини

18 лютого, 18:27

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

У середу прославленому українському боксеру виповнилося 33 роки

Колишній чемпіон світу з боксу і серед професіоналів, і серед аматорів Василь Ломаченко 17 лютого відзначив 33-річчя. Вчора Усик оригінальним фото привітав Ломаченка: "Брат, ти мега людина". Наступного дня після свята спортсмен з Білгорода-Дністровського відповів на приємні слова до себе.

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Василь у четвер під вечір опублікував відео на своїй сторінці в Instagram. Лома постав у салоні автомобіля і записав відповідь на смартфон:

"Хотів би подякувати всім за теплі слова, за привітання. Дуже багато отримав привітань на свою адресу з різних куточків нашої планети. Дуже приємно, дякую. Взаємні побажання вам. Гарного настрою, міцного здоров'я, всього найдобрішого й найкращого".

Нагадаємо, що Ломаченко є найпопулярнішим українським спортсменом в Instagram, маючи понад мільйон підписників. За годину його новий відеоролик подивилося близько 190 тисяч осіб!

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Дивіться, як Вася зустрівся зі старими друзями – Берінчиком та Усиком:

Берінчик звертається до Ломаченка, Усик сміється

Напередодні Ломаченко сам себе привітав з днем народження й відразу ж зайнявся рекламою.

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