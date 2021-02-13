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Локтем с разворота: такого нокаута вы еще не видели

13 февраля, 11:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

Джихад Юнусов вырубил Леонардо Лимбергера с одного удара

Российский боец ​​ММА Джихад Юнусов одержал эффектную победу на турнире Absolute Championship Akhmat 117 над Леонардо Лимбергером. Нокаут в этом поединке вполне может претендовать на один из лучших в этом году.

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Во втором раунде Юнусов и Лимбергер столкнулись возле сетки. Бразилец зажал россиянина в районе своего пояса, однако Юнусов каким-то образом сумел вырваться и резким ударом локтем с разворота угодил сопернику прямо в голову.

Ранее мы писали, что боец чуть не проглотил язык после нокаута – жуткое видео из смешанных единоборств. Поединок мог бы завершиться трагически.

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нокаут MMA смешанные единоборства видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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