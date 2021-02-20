Завалив "кабана" вагою 190 кг: нокаут від зека-вбивці в "найжирнішому" бою в історії боксу

Максим Новоселов, який відсидів понад десять років у в'язниці, вирубив Дениса "Тата" Вільданова

Російський представник змішаних єдиноборств, чемпіон Європи з самбо Максим Новоселов, який понад 10 років провів у місцях позбавлення волі, здобув перемогу нокаутом над Денисом Вільдановим у поєдинку "мішків" за правилами боксу під Москвою.

Реклама

Читайте також: У стилі Кличка! Убивчий нокаут правим "молотком" від американського "Ніндзя"

Цей поєдинок може претендувати на статус "найжирнішого" бою в історії боксу, враховуючи сумарну вагу суперників. На зважуванні вони показали на двох 320 кг: вага Вільданова склала 190 кг, а Новоселова – 130 кг.

У рингу переміг легший Новоселов, який нокаутував свого візаві в четвертому раунді.

Відзначимо, що Вільданов на прізвисько "Тато" раніше грав в американський футбол і називає себе володарем "найбільшого біцепса в Росії".

Реклама

Раніше Новоселов розповідав, як відбуваються підпільні бої в тюрмі.

"У нас, хто розуміє, були невеликі проміжки між промзоною і житловою зоною. У коридорах все це відбувалося, де не було відеоспостереження. Це відбувалося, коли не було поруч співробітників. Або домовлялися зі співробітниками, щоб їх не було в той час. Були бої , билися, синці та ушкодження пояснювали виробничими травмами: послизнувся, впав. Не було важких наслідків, щоб вбивали... Здебільшого, розбили ніс, око. Великих переломів навіть не було"

"Я як ніхто інший знаю, як в колонії відбуваються бої. Там зазвичай на кону стоїть твоя незалежність", – наводить слова 47-річного Новоселова РЕН ТВ

Реклама

У 1993 році Новоселов був засуджений за звинуваченням у вбивстві. У 2007-му став чемпіоном Європи з самбо. 2012 року отримав ще один тюремний строк за заступництво наркобізнесу.

Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама