Как "вырубает" соперников следующий противник Ломаченко: видео нокаута

У Масаеси Накатани есть нечто общее с украинцем – это желание отомстить Теофимо Лопесу

В боксерском мире набирает обороты раскрутка следующего боя Василия Ломаченко. Причем, как заявил ранее промоутер украинца Боб Арум, это будет вовсе не желанный для Василия реванш с Теофимо Лопесом. Ожидается, что Ломаченко подерется с японцем Масаеси Накатани.

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Главное, что объединяет Накатани с Ломаченко, это желание отомстить Лопесу. В 2019 году японец, как и украинец в 2020-м, проиграл Теофимо единогласным решением судей.

"Я хочу сразиться с Лопесом снова, ради этого я и продолжаю карьеру, – говорит 31-летний Накатани. – Я хочу нокаутировать его так же, как в своем последнем поединке я нокаутировал Вердехо"

Отметим, что в декабре 2020-го Масаеси Накатани дважды побывал в нокдауне после ударов пуэрториканца Феликса Вердехо, однако оба раза вставал с настила и впоследствии сам "вырубил" Феликса.

Смотрите, как это было!

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Посмотрим, устоит ли против таких "динамитов" японца Василий Ломаченко.

Как мы писали ранее, фанаты украинца не особо хотят этого боя. Они считают, что Ломаченко нужно бороться за право провести реванш с Лопесом. В крайнем случае, соглашаться на поединок с соперником уровня Джервонты Дэвиса или другой титульный бой.

/ Фото: Instagram

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Однако, похоже, сперва Ломаченко таки придется пройти испытание японским нокаутером Накатани. Досрочно этот боец завершил 13 из своих 19 победных поединков.

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