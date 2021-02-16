Українська
$ 27,97
33,93
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Подпольные бои в тюрьме: убийца-спортсмен рассказал, как это происходит

16 февраля, 15:31

Олег Люлька Олег Люлька

"Все повреждения в драках объясняли производственными травмами", – говорит Максим Новоселов

Российский боец смешанных единоборств Максим Новоселов, который более десяти лет провел в местах лишения свободы, рассказал, как проводил подпольные поединки в тюрьме.

Реклама

Читайте также: Украина против России в UFC. Это будет война

"У нас, кто понимает, были небольшие промежутки между промзоной и жилзоной. В коридорах все это проходило, где не было видеонаблюдения. Это происходило, когда не было рядом сотрудников. Либо договаривались с сотрудниками, чтобы их не было на тот момент. Проходили бои, дрались, синяки и повреждения объясняли производственными травмами: поскользнулся, упал. Не было тяжелых последствий, чтобы убивали… В основном, разбили нос, глаз. Крупных переломов даже не было"

"Я как никто другой знаю, как в колонии проходят бои. Там в основном на кону стоит твоя независимость", – приводит слова 47-летнего Новоселова РЕН ТВ

Читайте также: Выпала с балкона после ссоры с бойцом ММА: в России девушка разбилась в день рождения

Реклама

В 1993 году Новоселов был осужден по обвинению в убийстве. В 2007-м стал чемпионом Европы по самбо. В 2012 году получил еще один тюремный срок за покровительство наркобизнеса. Сейчас продолжает спортивную карьеру.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тюрьма MMA смешанные единоборства Максим Новоселов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Локтем с разворота: такого нокаута вы еще не видели
Локтем с разворота: такого нокаута вы еще не виделиMMA
UFC 258: чемпион едва не проиграл на первых секундах, но встал и победил нокаутом
UFC 258: чемпион едва не проиграл на первых секундах, но встал и победил нокаутомMMA
Волков
Волков "покусал" Оверима и попал в больницу: смотрите жесткий нокаут в UFCMMA
50 тысяч долларов за удар коленом в голову: убойный нокаут в UFC
50 тысяч долларов за удар коленом в голову: убойный нокаут в UFCMMA
В стиле Брюса Ли: боец ММА ногой чуть не оторвал голову сопернику
В стиле Брюса Ли: боец ММА ногой чуть не оторвал голову соперникуMMA
Доила коров, а сейчас секс-символ UFC: кровавая картина украинки с сочным бюстом
Доила коров, а сейчас секс-символ UFC: кровавая картина украинки с сочным бюстомMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять