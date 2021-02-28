Однією лівою нокаутував 148 кілограмів пекла: відео забійного хука

У новозеландському Окленді відбувся поєдинок боксерів-суперважковаговиків у стилі "Давид проти Голіафа". Місцевий "малюк" Хемі Ахіо (183 см, 104 кг) побив американського гіганта Джуліуса Лонга (216 см, 148 кг).
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Перевага в масі і зрості 43-річному Лонгу на прізвисько "Пекло, що здіймається" не допомогло. 30-річний Хемі "Спека" Ахіо перетворив свого суперника-велетня на відбивну, бомбардуючи його по корпусу і величезній голові.
Досить довго гігантові Лонгу вдавалося тримати удар, але в кінці сьомого раунду 8-раундовского бою велетень, отримавши різкий лівий удар у щелепу, впав на підлогу рингу. У цей момент з кута американця прилетів білий рушник і приземлилося йому трохи нижче пояса. Нокаут!
Повний бій Ахіо – Лонг
Відзначимо, що для Ахіо ця перемога стала 17-ю на профі-рингу і 12-ю, здобутою достроково. Хемі не програвав ще жодного разу.
А ось переможений ним Лонг зазнав 25-ї поразки за 18 перемог. Цікаво, що у вільний від боксу час Джуліус працює шеф-кухарем.
Раніше ми писали про нокаут від зека-вбивці в "найжирнішому" бою в історії боксу: росіянин-кримінальник завалив суперника вагою 190 кг.
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