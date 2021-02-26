Вибили боксера за канати: ефектний нокаут в поєдинку українців у Харкові

Микола Скакунов впорався з Владиславом Богдановим за півтори хвилини

На турнірі з боксу в Харкові українець Микола Скакунов переміг свого співвітчизника Владислава Богданова нокаутом в першому раунді. Поєдинок вийшов дуже коротким, але досить видовищним. Спочатку Скакунов відправив суперника в нокдаун, вибивши за канати, а потім остаточно добив.

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Раніше ми писали, що чемпіона світу вирубили одним ударом. З рингу його забрала швидка. Оскар Вальдес став новим чемпіоном світу в другій напівлегкій вазі, нокаутувавши Мігеля Берчельта.

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Також ми писали, що український боксер Іван Голуб нокаутував Луїса Едуардо Флореса в шостому раунді. Голуб провів свій перший бій в листопаді 2019 року.

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