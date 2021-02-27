Альварес – Йилдирим: у скільки і де дивитися бій кращого боксера світу

Все про трансляцію поєдинку за два чемпіонські пояси

Рано вранці в неділю, 28 лютого, кращий боксер сучасності Сауль Альварес проведе поєдинок проти Авні Йилдирима. На кону бою будуть стояти WBC і WBA Super в суперсередній вазі, які належать мексиканцю.

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Альварес проведе свій другий бій за три місяці – в грудні "Канело" одноголосним рішенням суддів переміг Каллума Сміта, який був на 18 см вище мексиканця і мав розмах рук на 19 см більше. Ця перемога стала для Сауля 54-ю на професійному рингу. Єдиної поразки в кар'єрі він зазнав від Флойда Мейвезера ще в 2013 році. Також на рахунку Альвареса дві нічиїх.

Його суперником буде 29-річний представник Туреччини і обов'язковий претендент за лінії WBC Авні Йилдирим. На рахунку турка 21 перемога при двох поразках в профі. У попередньому поєдинку в лютому 2019 року Авні поступився Ентоні Дірреллу титульний поєдинок за пояс WBC. Тим не менш, він отримав ще один шанс поборотися за звання чемпіона світу.

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Букмекери про бій Альварес – Йилдирим:

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Букмекери не сумніваються в перемозі Альвареса: коефіцієнт на його перемогу за очками становить 9.00, нокаутом – 1.07. Імовірність дострокової перемоги Йилдирима оцінюється коефіцієнтом 19.00, а за очками виграти у нього ще менше шансів – 26.00. Експерти вважають, що бій завершиться перемогою Альвареса в третьому або четвертому раундах (3.40).

Де дивитися бій Альварес – Йилдирим:

Бій почнеться не раніше 02:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок на українському ТБ не покажуть, але його можна буде дивитися в підписці на стрімінговій платформі DAZN.

Дивіться, на який яхті відпочиває Сауль Альварес:

Відео: Instagram

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