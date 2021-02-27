Русский
$ 27,93
34,15
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Альварес – Йилдирим: у скільки і де дивитися бій кращого боксера світу

27 лютого, 23:26

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Все про трансляцію поєдинку за два чемпіонські пояси

Рано вранці в неділю, 28 лютого, кращий боксер сучасності Сауль Альварес проведе поєдинок проти Авні Йилдирима. На кону бою будуть стояти WBC і WBA Super в суперсередній вазі, які належать мексиканцю.

Реклама

Читайте також: Крилов – Анкалаев: де і коли дивитися українсько-російську битву в UFC

Альварес проведе свій другий бій за три місяці – в грудні "Канело" одноголосним рішенням суддів переміг Каллума Сміта, який був на 18 см вище мексиканця і мав розмах рук на 19 см більше. Ця перемога стала для Сауля 54-ю на професійному рингу. Єдиної поразки в кар'єрі він зазнав від Флойда Мейвезера ще в 2013 році. Також на рахунку Альвареса дві нічиїх.

Його суперником буде 29-річний представник Туреччини і обов'язковий претендент за лінії WBC Авні Йилдирим. На рахунку турка 21 перемога при двох поразках в профі. У попередньому поєдинку в лютому 2019 року Авні поступився Ентоні Дірреллу титульний поєдинок за пояс WBC. Тим не менш, він отримав ще один шанс поборотися за звання чемпіона світу.

Реклама

Букмекери про бій Альварес – Йилдирим:

В тренді
Помер знаменитий футболіст "Роми"

Букмекери не сумніваються в перемозі Альвареса: коефіцієнт на його перемогу за очками становить 9.00, нокаутом – 1.07. Імовірність дострокової перемоги Йилдирима оцінюється коефіцієнтом 19.00, а за очками виграти у нього ще менше шансів – 26.00. Експерти вважають, що бій завершиться перемогою Альвареса в третьому або четвертому раундах (3.40).

Де дивитися бій Альварес – Йилдирим:

Бій почнеться не раніше 02:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок на українському ТБ не покажуть, але його можна буде дивитися в підписці на стрімінговій платформі DAZN.

Дивіться, на який яхті відпочиває Сауль Альварес:

Відео: Instagram
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

бокс де подивитись Сауль Альварес Авні Йилдирим

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Тайсона вибили за канати рингу: відео скандального нокауту в Росії
Тайсона вибили за канати рингу: відео скандального нокауту в РосіїБокс
Володимир Кличко готується до
Володимир Кличко готується до "Бою століття": стала відома роль українцяБокс
Боксер зігнувся у зворотню сторону: нокаут року, про який ніхто не знав
Боксер зігнувся у зворотню сторону: нокаут року, про який ніхто не знавБокс
Нокаут року: чемпіона світу вирубали одним ударом. З рингу його забрала швидка
Нокаут року: чемпіона світу вирубали одним ударом. З рингу його забрала швидкаБокс
Лють і шок: український боксер розбив обличчя супернику, поки той просив протерти ринг
Лють і шок: український боксер розбив обличчя супернику, поки той просив протерти рингБокс
Завалив
Завалив "кабана" вагою 190 кг: нокаут від зека-вбивці в "найжирнішому" бою в історії боксуБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти