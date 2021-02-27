Крилов – Анкалаєв: де і коли дивитися українсько-російську битву в UFC

У ніч з суботи на неділю в Лас-Вегасі пройде турнір зі змішаних єдиноборств UFC FIGHT NIGHT 186, в головному поєдинку якого Жаірзіньо Розенструйк протистоятиме Сирілу Гейне.

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А в андеркарті виступить скандальний українець Микита Крилов на прізвисько "Шахтар". Уродженець Красного Луча зустрінеться з росіянином Магомедом Анкалаєвим.

Статистика і порівняння Крилов – Анкалаєв:

Крилов здобув в MMA 27 перемог і зазнав сім поразок. Попередній бій він проводив проти Джонні Вокера в березні 2020 року і тоді здобув перемогу суддівським рішенням. Його опонент Анкалаєв має в активі 14 перемог і одну поразку в MMA. У попередньому поєдинку в жовтні 2020 року він нокаутував Іона Куцелабу вже в першому раунді.

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Де дивитися бій Крилов – Анкалаєв:

Турнір UFC Fight Night 186 почнеться о 01:00 за київським часом з боїв попереднього карду . Основний кард стартує о 03:00. Бій Крилова почнеться не раніше 4-ої години ранку за київським часом. Трансляція турніру пройде на каналі Setanta Ukraine, який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

Файткард UFC Fight Night 186:

Жаірзіньо Розенструйк (11-1-0) – Сиріл Гейн (7-0-0)

Микита Крилов (27-7-0) – Магомед Анкалаєв (14-1-0)

Монтана Де ла Роса (11-6-0) – Майра Буено Сілва (7-1-0)

Педро Муньос (18-5-0) – Джиммі Рівера (23-4-0)

Алекс Касерес (17-12-0) – Кевін Крум (21-12-0)

Александр Ернандес (12-3-0) – Тьяго Мойзес (14-4-0)

Алексіс Девіс (19-10-0) – Сабіна Мазо (9-1-0)

Вінс Качор (7-3-0) – Ронні Лоуренс (6-1-0)

Дастін Джейкобі (13-5-0) – Максим Гришин (31-8-2)

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