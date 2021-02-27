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"Новозеландський Кличко" побив до крові земляка і жадає "скальпа" Усика

27 лютого, 22:48

Олег Люлька Олег Люлька

Паркер наблизився до бою з Усиком, здолавши одноголосним рішенням суддів непереможного Фа

У Новій Зеландії відбувся поєдинок місцевих суперважів: колишній чемпіон світу в хевівейті Джозеф Паркер за очками переміг Джуніора Фа, котрий досі не знав гіркоти поразок. Підсумком 12 раундів стали оцінки суддів: 119-109, 115-113, 117-111 – всі на користь Паркера.

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Найкращі моменти бою Паркер – Фа

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Відзначимо, що Паркер кілька разів добре приклався до Фа, над лівим оком у якого відкрилося розсічення. Обличчя Джуніора залило кров'ю. Проте він, за допомогою катмена, зміг відбоксувати всі 12 раундів, проте все-таки програв.

Джозеф Паркер vs Джуніор Фа

Джозеф Паркер vs Джуніор Фа / Фото: Getty Images

У 2018 році Джозеф Паркер одноголосним рішенням суддів програв спершу Ентоні Джошуа, а потім Ділліану Вайту. Однак ця перемога над Джуніором Фа може реанімувати кар'єру 29-річного Паркера на прізвисько "Благословенний селом".

Нагадаємо, раніше Паркер пообіцяв завдати першої поразки Олександру Усику в суперважах.

"Я вважаю, що Усик буде відмінним викликом для мене. Я теж вмію боксувати. Як закінчиться наш бій? Я ставлю на себе в будь-якому поєдинку. Якщо я добре прикладуся, то нокаутую будь-якого", – пригрозив українцеві Джозеф Паркер

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Паркер vs Усик

Паркер vs Усик / Фото: Twitter

Додамо, що в березні 2015 року Паркер як спаринг-партнер допомагав Володимиру Кличку готуватися до бою з Браянтом Дженнінгсом. Тоді Кличко схвально відгукнувся про Паркера, сказавши: "Він дуже талановитий... До певної міри, я бачу в Джозефі себе самого. Габарити Паркера (193 см, 104 кг) ідеальні. І мені подобається, коли спаринг-партнерами стають хлопці, які прагнуть стати чемпіонами. Він змусив мене попрацювати".

Олександр Усик б'є кувалдою по шині Відео: Instagram

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бокс боксери Джозеф Паркер

Джерело: Сегодня|Спорт

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