Нокаут року: чемпіона світу вирубали одним ударом. З рингу його забрала швидка

Мексиканський боксер Мігель Берчельт зазнав тяжкої поразки від свого співвітчизника Оскара Вальдеса і втратив титул чемпіона світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі.

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Бій міг завершитися в четвертому раунді, коли Вальдес відправив свого суперника в нокдаун. Берчельт ледве стояв на ногах, однак рефері дозволив продовжити бій, а за секунду пролунав гонг.

Однак в 10-му раунді Вальдес все ж свого домігся. Берчельт кинувся в атаку, проте нарвався на хук лівою і в несвідомому стані звалився на канвас. Відразу після бою Берчельт був відправлений в госпіталь для обстеження, проте ніяких проблем виявлено не було.

Також ми писали, що український боксер Іван Голуб нокаутував Луїса Едуардо Флореса в шостому раунді. Голуб провів свій перший бій з листопада 2019 року.

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