Боксер зігнувся у зворотню сторону: нокаут року, про який ніхто не знав

Відео з брутальним нокаутом тільки потрапило в Мережу

У Мережі опублікували відено неймовірно брутального нокауту, що стався ще в 2020 році. В описі до відео нокаут назвали найбожевільнішим за підсумками минулого року, правда, про нього дізналися лише тепер, адже він не фігурував у різних вибірках.

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Повідомляється що, незважаючи на жахливі кадри зі складеним у зворотну сторону боксером, спортсмен швидко прийшов у себе і сам покинув ринг.

Раніше ми писали, що чемпіона світу вирубили одним ударом. З рингу його забрала швидка. Оскар Вальдес став новим чемпіоном світу в другій напівлегкій вазі, нокаутувавши Мігеля Берчельта.

А в Харкові боксера вибили за канати. Ефектний нокаут стався в поєдинку між Миколою Скакуновим і Владиславом Богдановим.

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