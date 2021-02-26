Боксер зігнувся у зворотню сторону: нокаут року, про який ніхто не знав

У Мережі опублікували відено неймовірно брутального нокауту, що стався ще в 2020 році. В описі до відео нокаут назвали найбожевільнішим за підсумками минулого року, правда, про нього дізналися лише тепер, адже він не фігурував у різних вибірках.
Читайте також: Тайсона вибили за канати рингу: відео скандального нокауту в Росії
Повідомляється що, незважаючи на жахливі кадри зі складеним у зворотну сторону боксером, спортсмен швидко прийшов у себе і сам покинув ринг.
Раніше ми писали, що чемпіона світу вирубили одним ударом. З рингу його забрала швидка. Оскар Вальдес став новим чемпіоном світу в другій напівлегкій вазі, нокаутувавши Мігеля Берчельта.
А в Харкові боксера вибили за канати. Ефектний нокаут стався в поєдинку між Миколою Скакуновим і Владиславом Богдановим.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк