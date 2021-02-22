Навіть рефері схопився за голову: бійці опинилися в обопільній нокдауні після зіткнення головами

Бійці швидко піднялися на ноги, а через короткий час бій завершився ефектним нокаутом

На турнірі зі змішаних єдиноборств Deep 100 Impact 20th Anniversary в Японії поєдинок між Хунтаро Ушіку і Дайсуке Накамура ознаменувався унікальним інцидентом.

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Обидва бійці кинулися в атаку з низько опущеними головами і після зіткнення опинилися на канвасі. Ситуація виглядала настільки страхітливою, що рефері навіть схопився за голову. Втім, бійці швидко прийшли в себе, а трохи пізніше Накамура ефектним ударом коліном нокаутував свого опонента.

На турнірі UFC Fight Night 185 американський поліцейський жорстоко побив багатодітного батька з Росії. Кріс Докос в першому раунді переміг Олексія Олійника.

А перед цим Сергій Співак з Молдови нокаутував американця Джареда Вандера. Поєдинок був зупинений у другому раунді, коли Вандер вже не міг чинити опір.

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