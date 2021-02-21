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Добивав уже несвідоме тіло: брутальний нокаут від "Кінг Конга" з MMA

21 лютого, 23:43

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Стало страшно за здоров'я його суперника

Грозний Деррік Льюїс здобув чергову ефектну перемогу в змішаних єдиноборств. Американець переміг нокаутом Кертіса Блейдса в головному поєдинку турніру UFC Fight Night 185. У другому раунді Льюїс виждав момент і потужним аперкотом з правої вирубив Блейдса, а потім додав ще кілька ударів по лежачому суперникові, поки рефері не зупинив бій.

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Чергову перемогу "Чорний звір" відсвяткував традиційним жестом, який він позичив у "Кінг-Конга". Деррік здобув 25-ту перемогу в MMA, при цьому, 80 відсотків з них здобув нокаутом!

До слова, UFC оцінив вбивчий аперкот Льюїса і виписала бійцеві премію в 50 тисяч доларів.

На цьому ж турнірі американський поліцейський жорстоко побив багатодітного батька з Росії. Кріс Докос в першому раунді переміг Олексія Олійника.

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А перед цим Сергій Співак з Молдови нокаутував американця Джареда Вандера. Поєдинок був зупинений у другому раунді, коли Вандер вже не міг чинити опір.

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нокаут UFC змішані єдиноборства відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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