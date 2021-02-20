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Тайсона вибили за канати рингу: відео скандального нокауту в Росії

20 лютого, 23:40

Олег Люлька Олег Люлька

Уболівальники впевнені, що все це було постановкою

Російський боєць змішаних єдиноборств В'ячеслав Дацик на прізвисько "Рудий Тарзан" нокаутував чемпіона Африки з кікбоксингу камерунця Тайсона Діжона в поєдинку за правилами боксу в Красногорську під Москвою.

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Поєдинок завершився в четвертому раунді. Дацик, який явно програвав за очками своєму опонентові, пішов в атаку і відправив африканця за канати рингу.

Коли камерунця заштовхали назад у ринг, суддя дорахував до десяти. Однак камерунський Тайсон, для якого, як і для Дацика, це був дебют у професійному боксі, так і не підвівся з колін.

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Утім, уболівальників не обдуриш. Цей нокаут росіянина викликав саркастичну реакцію навіть у його співвітчизників. "Постановка чистої води, бодай якось приховали би це. Африканець однозначно міг продовжувати бій", "Букмекери вирішують", – пишуть користувачі соцмереж.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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