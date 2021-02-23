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Українці пострибали з росіянином, який пропонує Усику та Ломаченку паспорти РФ

23 лютого, 07:43

Олег Люлька Олег Люлька

Спільне тренування зі скандальним Умаром Кремльовим боксери української збірної провели в Болгарії

Збірна України з боксу провела тренування з головою Міжнародної асоціації боксу (AIBA) росіянином Умаром Кремльовим перед стартом турніру "Странджа 2021" в Болгарії. Брали участь у заході й інші збірні.

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Кадрами спільного тренування з Кремльовим, з яким наші боксери стрибали і розтягувалися, "похвалилася" у себе в Facebook Федерація боксу України.

Кремльов і збірна України з боксу

Кремльов і збірна України з боксу / Фото: Федерація боксу України

Ззначимо, що Умар Кремльов – колишній генеральний секретар федерації боксу Росії, в грудні обраний на посаду боса світового боксу. Причому голосувала за росіянина і Україна.

"Україна голосувала за Кремльова? Це дно. Це свідчить про те, що все купується і продається", – обурювався тоді відомий український боксер і тренер В'ячеслав Сенченко.

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У свою чергу в Федерації боксу України заявляли, що підтримали Кремлева, оскільки "повірили в його реальну програму розвитку".

Додамо, що влітку 2015 року в анексованому Криму Кремльов як голова промоутерської компанії "Патріот" брав участь в організації титульного бою Каштанов – Валера.

Умар Кремльов

Умар Кремльов / Фото: РІА Новини

Також Кремльов пропонував російське громадянство Усику та Ломаченку, в такий спосіб "висловлюючи їм підтримку" після включення їх до бази "Миротворця".

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"До бази "Миротворець" включають не зрадників України, а навпаки – зрадники включають людей до цієї вигаданої бази. Ми готові надати Усику та Ломаченку російське громадянство, якщо ці десятки виродків в Україні сіятимуть негатив навколо цих чудових спортсменів", – заявляв Кремльов.

Утім, у таборі Усика від пропозиції Кремльова відмовилися.

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