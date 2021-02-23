Українська
$ 27,93
33,89
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Украинцы попрыгали с россиянином, предлагающим Усику и Ломаченко паспорта РФ

23 февраля, 07:43

Олег Люлька Олег Люлька

Совместную тренировку со скандальным Умаром Кремлевым боксеры украинской сборной провели в Болгарии

Сборная Украины по боксу провела тренировку с главой Международной ассоциации бокса (AIBA) россиянином Умаром Кремлевым перед стартом турнира "Странджа 2021" в Болгарии. Участвовали в мероприятии и другие сборные.

Реклама

Кадрами совместной тренировки с Кремлевым, с которым наши боксеры прыгали и растягивались, "похвасталась" у себя в Facebook Федерация бокса Украины.

Кремлев и сборная Украины по боксу

Кремлев и сборная Украины по боксу / Фото: Федерация бокса Украины

Отметим, что Умар Кремлев – бывший генеральный секретарь федерации бокса России, в декабре избранный на должность босса мирового бокса. Причем голосовала за россиянина и Украина.

"Украина голосовала за Кремлева? Это дно. Это говорит о том, что все покупается и продается", – негодовал тогда известный украинский боксер и тренер Вячеслав Сенченко

Реклама

В свою очередь, в Федерации бокса Украины заявляли, что поддержали Кремлева, так как "поверили в его реальную программу развития".

Добавим, что летом 2015 года в аннексированном Крыму Кремлев как глава промоутерской компании "Патриот" принимал участие в организации титульного боя Каштанов – Валера.

Умар Кремлев

Умар Кремлев / Фото: РИА Новости

Также Кремлев предлагал российское гражданство Усику и Ломаченко, таким образом "выражая им поддержку" после включения их в базу "Миротворца".

Реклама

"В базу "Миротворец" включают не предателей Украины, а наоборот – предатели включают людей в эту вымышленную базу. Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков в Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов", – заявлял Кремлев.

Впрочем, в лагере Усика от предложения Кремлева отказались.

Александр Усик бьет кувалдой по шине Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс боксеры AIBA сборная Украины по боксу Умар Кремлев
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тайсона выбили за канаты ринга: видео скандального нокаута в России
Тайсона выбили за канаты ринга: видео скандального нокаута в РоссииБокс
Владимир Кличко готовится к
Владимир Кличко готовится к "Бою века": стала известна роль украинцаБокс
Нокаут года: чемпиона мира вырубили одним ударом. С ринга его забрала скорая
Нокаут года: чемпиона мира вырубили одним ударом. С ринга его забрала скораяБокс
Завалил
Завалил "кабана" весом 190 кг: нокаут от зека-убийцы в самом "жирном" бою в истории боксаБокс
Поднялся после нокдауна и замесил соперника: бой-триллер из дивизиона Усика
Поднялся после нокдауна и замесил соперника: бой-триллер из дивизиона УсикаБокс
Эффектный нокаут в боксе после серии ударов в голову
Эффектный нокаут в боксе после серии ударов в головуБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять