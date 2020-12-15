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Украинские боксеры объяснили, почему голосовали за одиозного россиянина

15 декабря, 08:32

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В Международной федерации бокса появился новый президент – Умар Кремлев

На днях россиянин Умар Кремлев стал главой Международной боксерской ассоциации. Как оказалось, Федерация бокса Украины также голосовала за представителя России, что вызвало много нареканий. Исполнительный директор ФБУ Донатас Пискун попытался объяснить позицию украинской стороны.

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Его слова приводит официальный сайт ФБУ.

"Мы руководствовались исключительно интересами нашего вида спорта, который переживает непростой период. За последние годы в AIBA накопились многомиллионные долги и сложились непростые отношения с Международным олимпийским комитетом. Все это, а также решение МОК о сокращении весовых категорий на Олимпийских играх-2024, вызвало серьезную озабоченность и требовало решительных шагов.

Кремлев представил четкий план погашения задолженности и реальную программу развития, которая стала наиболее эффективной и уместной для большинства стран. За него отдали голоса 86 национальных федераций. Предположение, что Кремлев смог повлиять на такое количество голосов, звучит довольно абсурдно.

Возможно, у кого-то складывается впечатление, что Кремлев слишком одиозная личность, но мы поверили не слухам, а четкой программе кандидата. В планах нового президента AIBA является создание Академии бокса на каждом из континентов. В частности, в странах, которые отстают, – в Африке и других..."

Весной Кремлев предлагал Усику и Ломаченко гражданство России.

Вспомним, как Усик нокаутировал диванного эксперта:

Усик нокаутировал диванного эксперта Видео: Instagram

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бокс голосование объяснение ФБУ Федерация бокса Украина Умар Кремлев
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