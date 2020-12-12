"Это дно". Россиянин Кремлев при поддержке Украины стал боссом мирового бокса

В нашем спорте – новый скандал, связанный с российским вектором элиты украинского бокса. Ранее мы писали, что многие украинцы уже не болели за Ломаченко в бою с Лопесом после того, как Василий в соцсетях разместил ролик о "силе православного духа", прославляющий российский спецназ.

Реклама

А в субботу, 12 декабря, при поддержке федерации бокса Украины президентом Международной федерации любительского бокса (AIBA) в онлайн-формате был избран генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев. Он набрал 86 голосов, его главный соперник нидерландец Борис Ван дер Ворст – 45.

И это – на седьмом году войны России против Украины. Бокса она, оказывается, не касается. Наоборот, там Украина с РФ – заодно...

Умар Кремлев / Фото: РИА Новости

Реклама

Напомним, что федерация бокса Украины активно продвигала кандидатуру россиянина Кремлева. В частности, перед выборами главы мирового любительского бокса босс ФБУ Владимир Продивус написал письмо остальным членам Международной федерации, в котором убеждал своих коллег проголосовать именно за россиянина.

"Он человек, который действительно любит бокс, знает и понимает этот вид спорта. Он способен построить стратегию развития олимпийского бокса и стать гарантом построения профессионального диалога с Международным олимпийским комитетом", – отмечал Продивус

Владимир Продивус. Фото – Facebook

После того, как при поддержке Украины россиянин Кремлев стал главой мирового любительского бокса, с резким заявлением выступил известный в прошлом украинский боксер, а ныне тренер – чемпион мира по версии WBA Вячеслав Сенченко.

"Украина голосовала за Кремлева? Это дно", – написал Сенченко в Facebook

Реклама Вячеслав Сенченко

Ему ответил глава пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко.

"Что из этого всего – дно? Для того, чтобы хоть что-то утверждать, нужно ознакомится с программой всех кандидатов и знать их реальные шаги, направленные в поддержку AIBA. Ну ведь не знает этого никто и информацией не владеет, но уверенно утверждает, что все пропало. Дайте людям работать, и давайте о людях судить по их деяниям. В нашем случае по деяниям на посту президента AIBA. Его поддержало 86 стран. Это о чем-то говорит", – написал Подаваленко

"Говорит о том, что все покупается и продается", – сказал на это Сенченко

"Невозможно купить 86 стран!" – настаивает Подаваленко

Реклама

Напомним, ранее Ломаченко и Усик снялись в документальном фильме о церкви "Здравствуй брат, Христос Воскресе!", где рассказывают, что россияне и украинцы – один народ. Посыл такой: нужно мириться, а в войне виновата не российская агрессия, а украинский национализм.

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама