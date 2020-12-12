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Пулев пожалел Джошуа: "Не нужно ему было соглашаться на бой со мной"

12 декабря, 10:19

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В субботу поздно вечером в Великобритании пройдет боксерское супершоу

Завершаются последние приготовления к чемпионском поединку Энтони Джошуа и Кубрата Пулева в Лондоне. Вчера Джошуа и Пулев поссорились на взвешивании, а весы под британцем показали чуть больше, чем под болгарином.

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Позже 39-летний Пулев рассказал Sky Sports, о чем именно они спорили с соперником:

"Да, у Джошуа есть золотая медаль Олимпийских игр, он – чемпион мира. Я очень сильно его уважаю, но я лучший боксер, и я это покажу. Именно об этом я и сказал Энтони, но ему это не особо понравилось. Это не мой тип мотивации, но я просто хотел ему это сказать.

У меня невероятный стиль, и я докажу всему миру, что я куда лучше его. Я не ненавижу Джошуа, не испытываю к нему никаких негативных эмоций. Я повторил ему раз пять, что уважаю его. Он же сказал, что испытывает голод. Но это ложь. Ему не нужно было соглашаться на бой со мной, но я уважаю его решение".

Читайте также: промоутер Ломаченко думает, что Пулев нокаутирует Джошуа.

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бой бокс комментарий Кубрат Пулев Энтони Джошуа
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