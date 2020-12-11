Українська
$ 28,08
33,99
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Как боевые петухи: Джошуа и Пулев поссорились на взвешивании. Их растянули охранники

11 декабря, 18:13

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Британский и болгарский боксеры сойдутся в чемпионском бою в субботу вечером

Чуть более суток остается до первого чемпионского "файта" в супертяжелом дивизионе после начала пандемии коронавируса. В субботу вечером британец Энтони Джошуа будет защищать в Лондоне свои титулы WBA, WBO, IBF от претензий болгарина Кубрата Пулева. Накануне Пулев и Джошуа провели дуэль взглядов: Кубрат появился без маски.

Реклама

Сегодня на церемонии взвешивания в действиях боксеров было больше агрессии. Соперники долго кивали друг другу головами в стиле "А ты кто такой?" Затем кто-то из команды Пулева задел словом Джошуа, и тот полез вперед. Но вовремя вмешалась охрана, растянув забияк в стороны.

После того, как парни успокоились, они встали на весы.

31-летний Джошуа нынче затянул на 108,8 кг, а 39-летний Пулев – 107,9 кг. Разница совсем небольшая, к тому же за сутки бойцы явно немного наберут.

Реклама

Напомним, у обоих соперников – по одному поражению на профи-ринге. У Энтони – 23 победы (21 – нокаутом), у Кубрата – 28 (14 – нокаутом). Последний раз они проводили поединки еще в прошлом году. Победитель боя Джошуа – Пулев может стать следующим соперником Усика. Украинец является официальным претендентом на пояс WBO.

Смотрите сюжет о реванше Джошуа и Энди Руиса:

Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лондон бой бокс Кубрат Пулев взвешивание Энтони Джошуа
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кличко получил в Германии новое сердце за 26 миллионов евро: золотая награда чемпиону
Кличко получил в Германии новое сердце за 26 миллионов евро: золотая награда чемпионуБокс
Из-за денег: Усик уходит от братьев Кличко
Из-за денег: Усик уходит от братьев КличкоБокс
Бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетях
Бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетяхБокс
Бывший спарринг-партнер Ломаченко обвинил его в трусости
Бывший спарринг-партнер Ломаченко обвинил его в трусостиБокс
"Реальная заруба для зрителей": украинец Сиренко выйдет в ринг против "танка Т-34"Бокс
Украинский боец бросает вызов Усику:
Украинский боец бросает вызов Усику: "Когда доберусь до него, нам придется подраться"Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять