Как боевые петухи: Джошуа и Пулев поссорились на взвешивании. Их растянули охранники

Британский и болгарский боксеры сойдутся в чемпионском бою в субботу вечером

Чуть более суток остается до первого чемпионского "файта" в супертяжелом дивизионе после начала пандемии коронавируса. В субботу вечером британец Энтони Джошуа будет защищать в Лондоне свои титулы WBA, WBO, IBF от претензий болгарина Кубрата Пулева. Накануне Пулев и Джошуа провели дуэль взглядов: Кубрат появился без маски.

Реклама

Сегодня на церемонии взвешивания в действиях боксеров было больше агрессии. Соперники долго кивали друг другу головами в стиле "А ты кто такой?" Затем кто-то из команды Пулева задел словом Джошуа, и тот полез вперед. Но вовремя вмешалась охрана, растянув забияк в стороны.

После того, как парни успокоились, они встали на весы.

31-летний Джошуа нынче затянул на 108,8 кг, а 39-летний Пулев – 107,9 кг. Разница совсем небольшая, к тому же за сутки бойцы явно немного наберут.

Реклама

Напомним, у обоих соперников – по одному поражению на профи-ринге. У Энтони – 23 победы (21 – нокаутом), у Кубрата – 28 (14 – нокаутом). Последний раз они проводили поединки еще в прошлом году. Победитель боя Джошуа – Пулев может стать следующим соперником Усика. Украинец является официальным претендентом на пояс WBO.

Смотрите сюжет о реванше Джошуа и Энди Руиса:

Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама