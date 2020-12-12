"Пулев опрокинет тележку с яблоками": промоутер Ломаченко думает, что Джошуа будет нокаутирован

При этом Боб Арум считает, что поражение чемпиона разочарует Тайсона Фьюри

Уже сегодня вечером в Лондоне чемпион мира в супертяжелом дивизионе по трем версиям Энтони Джошуа проведет единственный бой в 2020 году. Британец попытается нанести второе поражение в карьере болгарскому претенденту Кубрату Пулеву. Вчера Джошуа и Пулев поссорились на взвешивании, их растянули охранники.

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Свой прогноз-пожелание на субботнюю битву высказал и промоутер Боб Арум. Напомним, он веде дела Василия Ломаченко и Тайсона Фьюри. Слова 89-летнего американца приводит BoxingScene:

"Я вижу это так, что Пулев не просто победит Энтони Джошуа, но и нокаутирует его. Пулев – крепкий болгарский парень. И я действительно чувствую уязвимость Джошуа, что позволит Пулеву уложить его на пол".

Арум скептически оценивает Джошуа, но при этом не может не признавать, что бой Энтони и Тайсона Фьюри был бы коммерчески выгоден. А вот поражение Энтони разочарует его подопечного – Фьюри:

"Я буду приветствовать победу Пулева с радостью. Правда, это разочарует одного из моих других парней – чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Кстати, я разговаривал с Тайсоном, и мы уже строим планы относительно других соперников. Фьюри согласен со мной в том, что есть большой шанс, что Пулев опрокинет тележку с яблоками и побьет Джошуа".

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Смотрите сюжет о реванше Энтони и Энди Руиса:

Видео: Reuters

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