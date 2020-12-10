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Пулев не боится ни Джошуа, ни коронавируса: как прошла дуэль взглядов (видео)

10 декабря, 23:19

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Чемпионский бой состоится 12 декабря в Лондоне

Уже в эту субботу в Лондоне пройдет чемпионский бой супертяжеловесов. Обладатель поясов по версиям WBA, WBO, IBF британец Энтони Джошуа встретится с болгарином Кубратом Пулевым.

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Перед поединком боксеры провели дуэль взглядов. Чемпион вышел в защитной маске, а претендент показал, что не боится ни Джошуа, ни коронавируса.

"Миру нужен такой чемпион как я", – почему-то считает Кубрат.

"Я закончу бой с 7-го по 9-й раунд", – пугает болгарина Энтони.

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На счету 31-летнего Энтони Джошуа 23 победы на профи-ринге и 1 поражение. 39-летний Кубрат Пулев за свою карьеру выиграл 28 боев (14 нокаутом) и один раз уступил.

Напомним, победитель боя Джошуа – Пулев может стать следующим соперником Усика. Украинец является официальным претендентом на пояс WBO. Однако Энтони хочет провести объединительный поединок с Тайсоном Фьюри. И WBC дал добро на этот бой. А дальше возможны два варианта: либо Усика заставят подождать, либо Джошуа придется отказаться от пояса. Британец уже заявил, что без проблем оставит вакантным титул WBO.

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бокс боксеры Кубрат Пулев Энтони Джошуа
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