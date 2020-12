Пулев не боится ни Джошуа, ни коронавируса: как прошла дуэль взглядов (видео)

Уже в эту субботу в Лондоне пройдет чемпионский бой супертяжеловесов. Обладатель поясов по версиям WBA, WBO, IBF британец Энтони Джошуа встретится с болгарином Кубратом Пулевым.

Перед поединком боксеры провели дуэль взглядов. Чемпион вышел в защитной маске, а претендент показал, что не боится ни Джошуа, ни коронавируса.

FACE OFF #JoshuaPulev



WBA Super

IBF

WBO

IBO



World Heavyweight Titles on the line this Saturday! pic.twitter.com/xK3xmUmE7M