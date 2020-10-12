Пулев назвал дату боя с Джошуа. Победитель может стать следующим соперником Усика

Британский претендент на чемпионский титул IBF в супертяжелом весе Кубрат Пулев назвал дату поединка против чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британца Энтони Джошуа. По словам боксера, поединок должен состояться 12 декабря в Лондоне. Оба бойца уже подписали контракты на бой, сообщает BBC.

"Это официально: Пулев против Джошуа 12 декабря в Лондоне", – написал Пулев на своем официальном сайте в понедельник. Нет пути назад, нет отсрочки, нет переноса! Пусть победит лучший!" – добавил он в Facebook.

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Боксеры должны были встретиться еще 20 июня, но тогда их встречу отменили из-за коронавируса. Добавим, что Александр Усик является обязательным претендентом на другой пояс Джошуа и должен стать следующим соперником победителя этого боя. Однако сам Джошуа намерен после победы над Пулевым встретиться с Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе и ради этого готов даже отказаться от титула, на который претендует Усик.

Кстати, накануне была названа официальная дата боя Усик – Чисора. С британцем, плюнувшим в лицо Кличко, Александр подерется в последний день октября.

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