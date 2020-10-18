Почему не все болели за Ломаченко: церковь, фейки и еще 5 причин

Сегодня Василий Ломаченко сенсационно проиграл небитому американцу Теофимо Лопесу и лишился всех своих чемпионских титулов. Впрочем, в Украине нашлись те, кто радовались поражению нашего боксера. Почему так получилось?

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Украинцы болели против Ломаченко?

Ломаченко заслужил нелюбовь со стороны части украинцев после ряда провокационных сообщений в соцсетях, где Василий то прославлял российский спецназ, то российскую Православную церковь. При этом, на критику в свой адрес он отвечал стихами на религиозную тематику.

Также свою страницу в Instagram Лома начал использовать для рекламы российского магазина резных крестиков. Кстати, именно с таким крестиком он выходил на бой с американцем. Поэтому неудивительно, что перед боем с Лопесом можно было встретить комментарии с пожеланием поражения Василию.

ВСПОМНИМ ОСНОВНЫЕ "ЗАШКВАРЫ" ЛОМЫ

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Причина №1. Российский спецназ

В начале года Ломаченко на своих страницах в соцсетях разместил ролик о "силе православного духа", прославляющий российский спецназ. На нем спецназовцы с российским триколором на плече сначала идут в церковь ставить свечку, а затем берут в руки оружие и отправляются на поле боя.

В конце видео на экране появляется благодарность "вежливым людям" за помощь в съемках. Именно так прозвали российских военных, которые участвовали в аннексии Крыма в 2014 году.

INSTAGRAM

Причина №2. Фильм о российской церкви

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Следом за этим Ломаченко и Усик снялись в документальном фильме о церкви "Здравствуй брат, Христос Воскресе!", где рассказывают, что россияне и украинцы – один народ, нужно мириться, а в конфликте виновата не российская агрессия, а украинский национализм.

В фильме боксеры рассуждали, что у них в головах не укладывается, что они должны перестать общаться с друзьями из России только потому, что им сказали, что Россия воюет с Украиной.

Причина №3. "Имперский флаг"

Украинец вышел на лед в форме одесского ХК "Медведи" желто-черного цвета, а любопытные болельщики рассмотрели, что на плече красуется еще и черно-желто-белый флаг. Прям как гербовый флаг Российской империи, который в нынешнее время используют российские националисты.

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Боксер и раньше играл в такой форме, однако после видео с российским спецназом к его постам начали присматриваться более тщательно.

Причина №4. Чей Крым?

Несколько лет назад Ломаченко поддержал Усика в конфликте с журналистами относительно вопроса "чей Крым?". Василий заявил, что Усик отвечает так, как он думает, и вообще, он "ничего никому не обязан".

"Когда тебе задают один и тот же вопрос, а ты на него постоянно, как попугай отвечаешь, то в один прекрасный момент... Я бы на его месте, наверное, уже бы на пятый раз нагрубил", – сказал Ломаченко в документальном фильме "Абсолютный чемпион".

Причина №5. Фейк с крестами на дверях

А в марте Ломаченко удивил даже своих коллег по боксу. В "сторис" Instagram он выложил призыв рисовать кресты на дверях: "Святые отцы горы Афон призывают сегодня всех православных христиан сделать крест на обратной стороне дверей домов. Если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, окунув его в оливковое масло".

Позже боксер удалил пост и попросил прощения у своих подписчиков, заявив, что информация оказалась фейковой.

Причина №6. Драка в цервки

Проживающий в США украинский боксер Иван Редкач посмеялся над постом Ломаченко, из-за чего между спортсменами возник конфликт. Он разросся до того, что во время случайной встречи за океаном Ломаченко набросился на Редкача в церкви, когда тот подошел поприветствовать соотечественника.

На сторону Редкача стал другой украинский боксер Тарас Шелестюк: "Зная Васю, такой вариант вполне вероятен". Сам же Редкач отметил, что грош цена такой вере Василия, если он устраивает разборки в церкви. Подробнее о конфликте между Ломаченко и Редкачом мы писали в отдельном материале.

Причина №7. Языковой вопрос

Некоторые фанаты недовольны тем, что Василий не говорит по-украински. Иногда он постит в социальных сетях на украинском языке, но почти никогда не использует его публично. При этом, проводя много времени в США, освоить английский более-менее сносно Ломаченко смог.

А так накануне украинский футболист Александр Зинченко желал Васе удачи:

Зинченко желает удачи Ломаченко Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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