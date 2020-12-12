Пулев влип в сексуальный скандал в Болгарии перед боем с Джошуа

Болгарский боксер был запечатлен с другой женщиной, а не с певицей Андреа

В субботу вечером в Лондоне чемпион мира по трем из четырех версий Энтони Джошуа будет защищать свои пояса в поединке с Кубратом Пулевым. Накануне соперники поссорились во время взвешивания и Пулев пожалел Джошуа: "Не нужно ему было соглашаться на бой со мной".

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Впрочем, у самого болгарина на днях также возникли неприятности, но по другому поводу. На родине популярного спортсмена подловили в объятиях другой женщины. Хотя ныне 39-летний Кубрат уже много лет состоит в отношениях со знаменитой певицей Андреа. Пара не раз распадалась, но вроде бы снова воссоединялась.

Хотя некоторые болгарские СМИ пишут, что Пулев уже живет с другой женщиной, но скрывает это. В частности сайт woman.bg нашел фотографии боксера в Instagram с некой брюнеткой. На одном фото спортсмен обнимается с девушкой, лицо которой закрыто сердечком. На другом – женщина стоит рядом с Кубратом, но его лицо остается за кадром. Сначала боксер был отмечен на фото, а сам он следил за страничкой девушки по имени Розали. Правда, вскоре исчезли не только фото, но и сам профиль.

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Интересно, что в эти же дни появилась эффектная фотосессия боксера с Андреа, посвященная рекламе водки.

Впрочем, сегодня Пулева интересуют больше дела на ринге. Хотя в неприятности подобного рода ему попадаться не впервые. В прошлом году американская журналистка Дженнифер Равало обвинила его в сексуальных домогательствах после поцелуя в губы после интервью.

Кубрат же заявил, что она сама к нему приставала и предлагала повеселиться. Ее действительно знали раньше благодаря роли артиста в "голых суши". Тем не менее, болгарину пришлось пройти курсы по предотвращению сексуальных домогательств, чтобы добиться восстановления боксерской лицензии из-за того инцидента.

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Пока же многолетняя подруга боксера Андреа собирается поддерживать своего любимого.

В том числе на своей страничке в Facebook предлагает приобретать футболки от Пулева.

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Видео: Reuters

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