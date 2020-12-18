Промоутер Усика высказался об избрании скандального россиянина главой мирового бокса

Александр Красюк не голосовал бы за Умара Кремлева, в отличие от ФБУ

На днях Международная федерация аматорского бокса (AIBA) получила нового президента. В голосовании победителем стал россиянин Умар Кремлев. При этом украинские функционеры также его поддержали. Позже ФБУ объяснила, почему голосовала за одиозного россиянина.

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А вот промоутер Александра Усика, генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк, высказался против такого шага. Хотя в комментарии Tribuna.com сделал это довольно дипломатично. В частности, отозвался о финале суперсерии WSB, где Усик победил Гассиева в Москве, а организатором мероприятия был Умар Кремлев:

"Мы с ним пересекались. К сожалению, не так часто, как хотелось, как договаривались. Честно говоря, такая тонкая тема, которую пока не хочется поднимать. Придет время, я, возможно, книгу буду писать и там уже опишу все эти события... Очень специфическая личность. Такого за 15 лет своей работы в профессиональном боксе я еще не встречал. Одно могу сказать, что очень много договоренностей не было выполнено. Это касается разных вещей... Я бы точно не голосовал за его избрание главой AIBA".

Ранее Кремлев предлагал Усику и Ломаченко гражданство России.

Смотрите, как Александр Усик рисовал картину:

Александр Усик рисует картину Видео: Instagram

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