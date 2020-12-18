Українська
$ 27,82
34,08
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Промоутер Усика высказался об избрании скандального россиянина главой мирового бокса

18 декабря, 17:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Александр Красюк не голосовал бы за Умара Кремлева, в отличие от ФБУ

На днях Международная федерация аматорского бокса (AIBA) получила нового президента. В голосовании победителем стал россиянин Умар Кремлев. При этом украинские функционеры также его поддержали. Позже ФБУ объяснила, почему голосовала за одиозного россиянина.

Реклама

А вот промоутер Александра Усика, генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк, высказался против такого шага. Хотя в комментарии Tribuna.com сделал это довольно дипломатично. В частности, отозвался о финале суперсерии WSB, где Усик победил Гассиева в Москве, а организатором мероприятия был Умар Кремлев:

"Мы с ним пересекались. К сожалению, не так часто, как хотелось, как договаривались. Честно говоря, такая тонкая тема, которую пока не хочется поднимать. Придет время, я, возможно, книгу буду писать и там уже опишу все эти события...

Очень специфическая личность. Такого за 15 лет своей работы в профессиональном боксе я еще не встречал. Одно могу сказать, что очень много договоренностей не было выполнено. Это касается разных вещей... Я бы точно не голосовал за его избрание главой AIBA".

Ранее Кремлев предлагал Усику и Ломаченко гражданство России.

Смотрите, как Александр Усик рисовал картину:

Александр Усик рисует картину Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс голосование Александр Усик AIBA Александр Красюк Умар Кремлев
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетях
Бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетяхБокс
"Джошуа наложил в штаны в прямом эфире": Фьюри высмеял чемпиона после бояБокс
Усик проведет прощальный бой с братьями Кличко
Усик проведет прощальный бой с братьями КличкоБокс
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титула
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титулаБокс
"У нас уже были страшные годы имени братьев Кличко". Фанаты против боя Джошуа – УсикБокс
Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бой
Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бойБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять