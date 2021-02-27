Так не тримав удар навіть Кличко: боксер пропустив п'ять ударів в голову, а у відповідь покривлявся

Чемпіон світу з тайського боксу ONE в найлегшій вазі Родтанг "Залізна людина" Джітмуангнон влаштував справжнє шоу під час свого дебютного поєдинку в кікбоксингу на турнірі ONE Super Series проти росіянина Тагіра Халілова.

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Джітмуангнон здобув важку перемогу роздільним рішенням суддів, однак один епізод їхнього двобою точно запам'ятається надовго. На останній хвилині бою Родтанг пішов в атаку, але нарвався на серію ударів у виконанні росіянина. Той завдав щонайменше п'ять ударів в голову, проте Джітмуангнон у відповідь тільки покривлявся, повідомляється на сайті onefc.com.

Раніше ми писали, що українка Розсохина шокувала дебютом в ONE Championship: вона задушила місцеву зірку. Суперниця українки до цього моменту не знала гіркоти поразки.

Також ми повідомляли, що український боксер розбив обличчя супернику, поки той просив протерти ринг. Максим Продан провів поєдинок, який повинен був відбутися ще в жовтні.

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