Кличко, а ти так зможеш? Японець видав чумний нокаут у 47 років

Японський кікбоксер Хараукі Оцукі сколихнув світ спортивних єдиноборств, ефектно нокаутувавши на турнірі Krush 121 в Токіо свого співвітчизника Хітоші Акето.
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У третьому раунді Акето виставив вперед коліно і попер на суперника, немов танк, але Оцукі дав своєму візаві "провалитися", а потім, дочекавшись, коли той опустить рукавички, заїхав по його обличчю правим хуком!
Якби не канати рингу, Акето полетів би далеко в глядацький зал.
Фішка цього нокауту в тому, що не далі як 30 грудня Хараукі Оцукі відзначив своє, вдумайтеся тільки, 47-річчя! І незважаючи на такий поважний вік, він буквально знищив свого молодшого, 34-річного, опонента.
Радів ж нокауту Оцукі, як маленьке дитя. Бігав по рингу і зображував руками щось на кшталт велосипеда.
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Відзначимо, що це була 43-тя перемога володаря пояса Thai Intercontinental Super Хараукі Оцукі за 13 поразок. При цьому 30 боїв він виграв достроково.
До речі, успіх 47-річного японця міг би стати прикладом для того ж Володимира Кличка, який час від часу натякає на відновлення кар'єри, але поки ніяк не наважується на цей крок. А йому ж – "усього" 44!
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