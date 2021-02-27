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Так не держал удар даже Кличко: боксер пропустил пять ударов в голову, а в ответ покривлялся

27 февраля, 20:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Яростная атака Халилова не смогла сбить с ног "Железного человека"

Чемпион мира по тайскому боксу ONE в наилегчайшем весе Родтанг "Железный человек" Джитмуангнон устроил настоящее шоу во время своего дебютного поединка в кикбоксинге на турнире ONE Super Series против россиянина Тагира Халилова.

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Джитмуангнон одержал тяжелую победу раздельным решением судей, однако один эпизод их поединка точно запомнится надолго. На последней минуте боя Родтанг пошел в атаку, но нарвался на серию ударов в исполнении россиянина. Тот нанес по меньшей мере пять ударов в голову, однако Джитмуангнон в ответ только покривлялся, сообщается на сайте onefc.com.

Ранее мы писали, что украинка Рассохина шокировала дебютом в ONE Championship: она задушила местную звезду. Соперница украинки до этого момента не знала горечи поражения.

Также мы сообщали, что украинский боксер разбил лицо сопернику, пока тот просил протереть ринг. Максим Продан провел поединок, который должен был состояться еще в октябре.

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кикбоксер кикбоксинг ONE Championship

Источник: Сегодня|Спорт

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