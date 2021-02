Українка Рассохіна шокувала дебютом в ONE Championship: вона задушила місцеву зірку

Чемпіонка WWFC Альона Рассохіна феєрично дебатувала в сінгапурській промоції ONE Championship. У головному поєдинку турніру Unbreakable 3 українка зломила опір Стемп Фейртекс з Таїланду. Альона здобула перемогу в третьому раунді завдяки задушливого прийому "гільйотина".

Реклама

Читайте також: "Психологічно було важко бити людину": чемпіонка WWFC Альона Рассохіна – про шляхи в чоловічому спорті

Суперницею Рассохіної була зірка ONE, колишня чемпіонка промоушена з кікбоксингу і муай-тай. 23-річна спортсменка, чиє справжнє ім'я Наттаван Пантонг, має величезну армію вболівальників в Таїланді і сусідніх країнах Південно-Східної Азії. Як розповідала сама Рассохіна, в Сінгапурі з неї тут роблять справжній бренд, випускають одяг з нею і всіляко просувають її.

До поєдинку з Альоною вона мала в своєму активі п'ять перемог поспіль і жодної поразки! Для нашої ж співвітчизниці сьогоднішня перемога стала 13-ю в змішаних єдиноборствах при чотирьох поразках.

Реклама

Бій Рассохіна – Фейртекс з 2:00.00:

В тренді Танці на столі з шампанським: Ярослава Магучіх відривається після рекордного стрибка

Реклама

До речі, раніше Рассохіна розповіла особливості зважування на турнірах ONE. "Крім зважування, ONE проводять тести на зневоднення. Відбувається це так: мочишься в баночку, потім туди опускають спеціальний прилад, який показує рівень рідини в твоєму організмі. Все це під жорстким контролем, буквально над тобою стоїть людина і спостерігає за цим процесом, щоб ти не налив у склянку чужу сечу. Якщо у тебе рівень нижче норми, тебе змушують пити воду і там вже твої проблеми, вкладешся ти в вагу чи ні. Проте, тут бійці теж ганяють і ганяють нормально", – розповідала Альона BEST of MMA.

Читайте також: "Дізналася, що потрібно зашивати рот з боків": українка з ММА – про "ліплення" чоловіка і тренуваннях фанаток футболу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама