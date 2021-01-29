Битва гігантів стала прикрасою турніру по MMA

В рамках турніру зі змішаних єдиноборств One Championship: UNBREAKABLE II, на якому боєць склався, як гумовий після потужного удару в щелепу, сенегальський гігант Умар Кейн здобув першу перемогу у промоції і другу в кар'єрі, здолавши здорованя з Камеруну Алена Нгалані.
Два гіганта, вага яких перевалює за 100 кг, протрималися в клітці менш одного раунду. За 30 секунд до кінця першої п'ятихвилинки Кейн завалив Нгалані на канвас, а потім почав бити по голові, поки рефері не зупинив бій. Проте, сутичка двох фактурних гігантів виглядала ефектно, хоч і завершилася швидко.
Дивіться, як тренується Алан Нгалані
Раніше ми писали про страшний нокаут в MMA: бійця відправили з вертухи в реанімацію. Переможець навіть помітно занервував, побачивши, як медики намагаються привести його суперника до тями.
А бразилійка безжально забила суперницю і змусила суддю зупинити сутичку. За свій виступ Марина отримала бонус в 50 000 доларів.
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