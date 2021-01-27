З вертухи в реанімацію: моторошний нокаут в бою ММА

Самбет Наіманбаєв ефектно нокаутував Елжана Аліаскара на турнірі Octagon 15 в Казахстані. У другому раунді Наіманбаєв ударом з розвороту ногою вирубив суперника, а потім кинувся на нього і ще раз ударив кулаком, поки його не відтягнув рефері.
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Аліаскар ще довгий час залишався лежати на канвасе, намагаючись прийти в себе. Наіманбаєв навіть помітно занервував, побачивши, як медики намагаються привести його суперника до тями. Лише через кілька хвилин Аліскар зумів піднятися на ноги і в супроводі медиків відправився в лікарню.
Відео нокауту:
Повне відео бою:
Самбет здобув четверту перемогу в змішаних єдиноборствах і зрівнявся з кількістю поразок. Для Елжана ця поразка стала третьою в кар'єрі при чотирьох перемогах.
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А Макгрегора і Пор'є відлучили від змішаних єдиноборств. Конор проведе поза UFC півроку, його крушитель – куди менший строк.
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