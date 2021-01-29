Ось це нокаут! Боєць склався, як гумовий, від удару вилетіла навіть капа

Російський кікбоксер Бейбулат Ісаєв ефектно нокаутував свого суперника Михайла Кецоєвіча з Сербії на турнірі One Championship: UNBREAKABLE II. Для перемоги Ісаєву вистачило всього 90 секунд.

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Уже в першому раунді росіянин потужним ударом з правої в щелепу вирубив Кецоєвіча, та так, що у нього вилетіла капа з рота. Михайло спочатку впав обличчям вниз на канвас, а потім відскочив на спину, як ніби його скелет виготовлений з гуми.

Фото: One Championship

Раніше ми писали про страшний нокаут в MMA: бійця відправили з вертухи в реанімацію. Переміг навіть помітно занервував, побачивши, як медики намагаються привести його суперника до тями.

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Раніше ми писали, що бразилійка безжально забила суперницю і змусила суддю зупинити сутичку. За свій виступ Марина отримала бонус в 50 000 доларів.

А Макгрегора і Порье відлучили від змішаних єдиноборств. Конор проведе поза UFC півроку, його крушитель – куди менший строк.

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