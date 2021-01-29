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Красуню UFC забанили на півроку. Як згрішила Ракель?

29 січня, 16:07

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Пеннінтон дискваліфікована через допінг

Четвертий номер світового рейтингу легкого дивізіону UFC Ракель Пеннінтон дискваліфікована. Дівчину забанили на шість місяців за вживання допінгу.

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Пеннінтон загрожували два роки поза спортом, але американське антидопінгове агентство (USADA) розібралося в ситуації. Виявилося, що лікар прописав Ракель ліки, до складу яких входив заборонений препарат. І як тільки спортсменка побачила, що приймає допінг, у ту ж мить же зв'язалася з USADA і все розповіла. Через це Пеннінтон пом'якшили строк дискваліфікації з двох років до півроку.

Ракель Пеннінгтон 32 роки. У змішаних єдиноборствах вона провела 19 боїв – 11 перемог і 8 поразок.

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У травні 2018 року Ракель зустрілася з Амандою Нуньєс в поєдинку за чемпіонський пояс UFC і програла нокаутом.

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MMA UFC змішані єдиноборства Ракель Пеннінгтон
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