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Бразилійка безжально забила суперницю і змусила суддю зупинити сутичку

24 січня, 13:48

Олена Павлова Олена Павлова

За свій виступ Марина отримала бонус у 50 000 доларів

Один з найбільш видовищних поєдинків вечора UFC 257 на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі провели в основному карді бразилійки Марина Родрігес і Аманда Рібас. Марина не стала доводити справу до суддівського рішення і вже в другому раунді змусила капітулювати Рібас. Нагадаємо, що в головному бою вечора в ОАЕ Пор'є сенсаційно знищив Макгрегора у другому раунді.

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Родрігес з перших секунд активно наступала на свою землячку. Вже за хвилину після старту другого раунду Марина провела потужну і прицільну атаку, після чого суддя зупинив поєдинок. А Родрігес отримала 50 000 доларів за виступ вечора.

Марина Родрігес і Аманда Рібас

Марина Родрігес і Аманда Рібас / Фото: UFC

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Пор'є знищив Макгрегора: відео сенсаційного нокауту
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Для Марини це вже 13 перемога у 16 боях, а Аманда Рібас поступилася лише вдруге з 12 поєдинків.

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Раніше ми також писали, що заробітчанин з Узбекистану розмазує по клітці бійців UFC. Махмуд Мурадов мив підлогу і їв макарони швидкого приготування, а тепер дружить з Мейвезером.

А у Макгрегора з Пор'є відбулася "стрілка" після бою. Мужики домовилися провести третій поєдинок. Поки рахунок нічийний – 1:1.

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

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UFC змішані єдиноборства відео нокауту Аманда Рібас Марина Родрігес
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