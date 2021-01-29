Битва гигантов стала украшением турнира по MMA

В рамках турнира по смешанным единоборствам One Championship: UNBREAKABLE II, на котором боец сложился, как резиновый после мощного удара в челюсть, сенегальский гигант Умар Кейн одержал первую победу в промоушене и вторую в карьере, одолев верзилу из Камеруна Алена Нгалани.

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Два гиганта, вес которых переваливает за 100 кг, продержались в клетке менее одного раунда. За 30 секунд до конца первой пятиминутки Кейн завалил Нгалани на канвас, а затем принялся бить по голове, пока рефери не остановил бой. Тем не менее, схватка двух фактурных гигантов выглядела эффектно, хоть и завершилась быстро.

Смотрите, как тренируется Алан Нгалани

Ранее мы писали о жутком нокауте в MMA: бойца отправили с вертухи в реанимацию. Победивший даже заметно занервничал, увидев, как медики пытаются привести его соперника в чувство.

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А бразильянка безжалостно забила соперницу и заставила судью остановить схватку. За свое выступление Марина получила бонус в 50 000 долларов.

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