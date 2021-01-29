Українська
$ 28,19
34,1
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Битва гигантов стала украшением турнира по MMA

29 января, 20:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Схватка выглядела эффектно, хоть и завершилась быстро

В рамках турнира по смешанным единоборствам One Championship: UNBREAKABLE II, на котором боец сложился, как резиновый после мощного удара в челюсть, сенегальский гигант Умар Кейн одержал первую победу в промоушене и вторую в карьере, одолев верзилу из Камеруна Алена Нгалани.

Реклама

Два гиганта, вес которых переваливает за 100 кг, продержались в клетке менее одного раунда. За 30 секунд до конца первой пятиминутки Кейн завалил Нгалани на канвас, а затем принялся бить по голове, пока рефери не остановил бой. Тем не менее, схватка двух фактурных гигантов выглядела эффектно, хоть и завершилась быстро.

Смотрите, как тренируется Алан Нгалани

Ранее мы писали о жутком нокауте в MMA: бойца отправили с вертухи в реанимацию. Победивший даже заметно занервничал, увидев, как медики пытаются привести его соперника в чувство.

Реклама

А бразильянка безжалостно забила соперницу и заставила судью остановить схватку. За свое выступление Марина получила бонус в 50 000 долларов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нокаут MMA смешанные единоборства видео нокаута ONE Championship

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С вертухи в реанимацию: жуткий нокаут в бою ММА
С вертухи в реанимацию: жуткий нокаут в бою ММАMMA
Нокаут! Конор Макгрегор – Дастин Порье: онлайн грандиозной рубки на Бойцовском острове
Нокаут! Конор Макгрегор – Дастин Порье: онлайн грандиозной рубки на Бойцовском островеMMA
Макгрегор – Порье: Хабиб дал неожиданный прогноз
Макгрегор – Порье: Хабиб дал неожиданный прогнозMMA
Порье уничтожил Макгрегора: видео сенсационного нокаута
Порье уничтожил Макгрегора: видео сенсационного нокаутаMMA
Конор Макгрегор в нокауте! Легендарный боец упал во втором раунде
Конор Макгрегор в нокауте! Легендарный боец упал во втором раундеMMA
Одной левой! Как Макгрегор
Одной левой! Как Макгрегор "уничтожил" Порье в первом бою (видео)MMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять