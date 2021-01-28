Хабібу запропонували контракт в регбі: "Ірландців у нас немає і з мікрокліматом порядок"

Футбольний клуб КАМАЗ, який виступає в ПФЛ, також запропонував Нурмагомедову місце в команді

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов не збирається повертатися в ММА – після сенсаційної поразки Конора Макгрегора він не бачить там для себе суперників. І недавно Хабіб заявив, що хотів би почати футбольну кар'єру. Але футбол – не єдиний варіант для російського бійця. Регбійний клуб "Стріла" з Казані запросив зірку UFC в свою команду.

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"Так-так, ми чули, що Хабіб Нурмагомедов зібрався почати футбольну кар'єру. Але навіщо футбол, коли є регбі? Тим більше, що багато борців і бійці виступають тут дуже успішно. Контракт в процесі, чекаємо в Казані – ірландців у нас немає, тому з мікрокліматом порядок. КАМАЗ, ми з вами поборемося за такого гравця", – написала "Стріла" в Twitter.

Відзначимо, що 28 січня футбольний клуб КАМАЗ, який виступає в ПФЛ, також запропонував Нурмагомедову місце в команді.

Нурмагомедов оголосив про завершення кар'єрив жовтні минулого року. У MMA він виграв всі 29 своїх поєдинків. Якщо він не передумає, то титул UFC стане вакантним. На нього вже є два претенденти – Дастін Пор'є і Майкл Чендлер.

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