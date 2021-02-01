Стопою припечатала суперницю: брутальний нокаут в жіночому кікбоксингу

Турнір з кікбоксингу Krush 121, що відбувся в Токіо, відзначився не тільки ефектним нокаутом у виконанні 47-річного Хараукі Оцукі, але і видовищем, яке подарувала публіці 20-річна японка Махіро.

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А тепер подивіться, яку зачіску вона приготувала для свого бою.

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Коли ж справа дійшла до поєдинку з 30-річною японкою на прізвисько На-На в категорії 50 кг, Махіро дала волю своїм ногам. Прямим ударом лівою стопою вона безжально приклалася до лиця суперниці, відправивши її в нокаут.

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Це – друга перемога в кар'єрі Махіро і перша, здобута нокаутом. На-На ж уперше в своїй кар'єрі нокаутом програла.

Раніше ми писали про нокаут, в якому побував кікбоксер з Сербії. Боєць склався, як гумовий, від удару вилетіла навіть капа.

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