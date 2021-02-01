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Cтопой припечатала соперницу: брутальный нокаут в женском кикбоксинге

1 февраля, 00:07

Олег Люлька Олег Люлька

20-летняя японская красотка Махиро в ринге дала волю ногам

Турнир по кикбоксингу Krush 121, состоявшийся в Токио, отметился не только эффектным нокаутом в исполнении 47-летнего Харауки Оцуки, но и зрелищем, которое подарила публике 20-летняя японка Махиро.

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Когда же дело дошло до поединка с 30-летней японкой по прозвищу На-На в категории 50 кг, Махиро дала волю своим ногам. Прямым ударом левой стопой она безжалостно приложилась к лицу соперницы, отправив ее в нокаут.

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Это – вторая победа в карьере Махиро и первая, добытая нокаутом. На-На же впервые в своей карьере нокаутом проиграла.

Ранее мы писали о нокауте, в котором побывал кикбоксер из Сербии. Боец сложился, как резиновый, от удара вылетела даже капа.

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Япония нокаут женский бокс кикбоксинг

Источник: Сегодня|Спорт

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