Українська
$ 28,19
34,1
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Вот это нокаут! Боец сложился, как резиновый, от удара вылетела даже капа

29 января, 19:20

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бейбулат Исаев за 90 секунд справился с Михайлом Кецоевичем

Российский кикбоксер Бейбулат Исаев эффектно нокаутировал своего соперника Михайло Кецоевича из Сербии на турнире One Championship: UNBREAKABLE II. Для победы Исаеву хватило всего 90 секунд.

Реклама

Уже в первом раунде россиянин мощным ударом с правой в челюсть вырубил Кецоевича, да так, что у него вылетела капа изо рта. Михайло сначала упал лицом вниз на канвас, а затем отпружинил на спину, как будто его скелет сделан из резины.

Фото: One Championship

Фото: One Championship

Ранее мы писали о жутком нокауте в MMA: бойца отправили с вертухи в реанимацию. Победивший даже заметно занервничал, увидев, как медики пытаются привести его соперника в чувство.

Реклама

Ранее мы писали, что бразильянка безжалостно забила соперницу и заставила судью остановить схватку. За свое выступление Марина получила бонус в 50 000 долларов.

А Макгрегора и Порье отлучили от смешанных единоборств. Конор проведет вне UFC полгода, его крушитель – куда меньший срок.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нокаут кикбоксер кикбоксинг видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Наши доктора... Укололи что-то": боксер Денис Беринчик об утрате новорожденного сынаБокс
Российский боксер провалил допинг-тест и принял яд
Российский боксер провалил допинг-тест и принял ядБокс
Усик, это тебе не Чисора! Появились опасные котировки на бой украинца с Джойсом
Усик, это тебе не Чисора! Появились опасные котировки на бой украинца с ДжойсомБокс
Кличко рискнул сходить на рыбалку в лютый мороз и даже кое-что словил
Кличко рискнул сходить на рыбалку в лютый мороз и даже кое-что словилБокс
Ушла из бокса и стала моделью: яркие фото красотки Валерии
Ушла из бокса и стала моделью: яркие фото красотки ВалерииБокс
Чемпион женится на стриптизерше! Боксер подарил красотке кольцо с огромным бриллиантом
Чемпион женится на стриптизерше! Боксер подарил красотке кольцо с огромным бриллиантомБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять