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Бразильянка безжалостно забила соперницу и заставила судью остановить схватку

24 января, 13:48

Елена Павлова Елена Павлова

За свое выступление Марина получила бонус в 50 000 долларов

Один из самых зрелищных поединков вечера UFC 257 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби провели в основном карде бразильянки Марина Родригес и Аманда Рибас. Марина не стала доводить дело до судейского решения и уже во втором раунде заставила капитулировать Рибас. Напомним, что в главном бою вечера в ОАЭ Порье сенсационно уничтожил Макгрегора во втором раунде.

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Родригес с первых секунд активно наступала на свою землячку. Уже через минуту после старта второго раунда Марина провела мощную и прицельную атаку, после чего судья остановил поединок. А Родригес получила 50 000 долларов за выступление вечера.

Марина Родригес и Аманда Рибас

Марина Родригес и Аманда Рибас / Фото: UFC

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Для Марины это уже 13 победа в 16 боях, а Аманда Рибас уступила лишь второй раз из 12 поединков.

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Ранее мы также писали, что заробитчанин из Узбекистана размазывает по клетке бойцов UFC. Махмуд Мурадов мыл полы и ел макароны быстрого приготовления, а теперь дружит с Мейвезером.

А у Макгрегора с Порье состоялась "стрелка" после боя. Мужики договорились провести третий поединок. Пока счет ничейный – 1:1.

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

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UFC смешанные единоборства видео нокаута Аманда Рибас Марина Родригес
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