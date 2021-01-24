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Конора "порвал" Порье: видео нокаутов UFC 257

24 января, 10:28

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите, как в Абу-Даби "вырубили" Конора Макгрегора, Эндрю Санчеза и Дэна Хукера

В главном событии турнира UFC 257, состоявшегося в Абу-Даби, Макгрегор потерпел сенсационное поражение от Порье. Впервые в карьере Конор проиграл нокаутом. Американец вырубил скандального ирландца во втором раунде.

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Нокаутами завершились все три мужских поединка основного карда в столице Эмиратов. В частности, Махмуд Мурадов досрочно одолел Эндрю Санчеза.

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А вот Майкл Чендлер в дебютном для себя бою в UFC разделался с Дэном Хукером, в первом же раунде ошарашив того шикарным ударом левой в челюсть. Классный получился перформанс от бывшего чемпиона Bellator!

Теперь Чендлер и Порье подерутся за титул Хабиба Нурмагомедова. Об этом заявил президент UFC Дана Уайт.

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Макгрегор и Порье

Макгрегор и Порье / Фото: Reuters

Интересно, что Конор уже сделал громкое заявление после поражения от Порье. "Я вернусь! Вы увидите меня в 2021 году", – пообещал Макгрегор.

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При этом Конор покинул арену на костылях: вот вам и оправдание поражению ирландца.

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Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

Все подробности в спецтеме Бой Макгрегор - Порье

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нокаут UFC Конор Макгрегор видео нокаута Дастин Порье

Источник: Сегодня|Спорт

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