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С вертухи в реанимацию: жуткий нокаут в бою ММА

27 января, 23:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Проигравший боец долго не мог прийти в себя

Самбет Наиманбаев эффектно нокаутировал Елжана Алиаскара на турнире Octagon 15 в Казахстане. Во втором раунде Наиманбаев ударом с разворота ногой вырубил соперника, а затем бросился на него и еще раз ударил кулаком, пока его не оттащил рефери.

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Алиаскар еще долгое время оставался лежать на канвасе, пытаясь прийти в себя. Наиманбаев даже заметно занервничал, увидев, как медики пытаются привести его соперника в чувство. Лишь спустя несколько минут Алискар сумел подняться на ноги и в сопровождении медиков отправился в больницу.

Видео нокаута:

Полное видео боя:

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Самбет одержал четвертую победу в смешанных единоборствах и сравнялся с количеством поражений. Для Елжана это поражение стало третьим в карьере при четырех победах.

Ранее мы писали, что бразильянка безжалостно забила соперницу и заставила судью остановить схватку. За свое выступление Марина получила бонус в 50 000 долларов.

А Макгрегора и Порье отлучили от смешанных единоборств. Конор проведет вне UFC полгода, его крушитель – куда меньший срок.

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

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нокаут MMA смешанные единоборства видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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