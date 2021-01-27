С вертухи в реанимацию: жуткий нокаут в бою ММА

Самбет Наиманбаев эффектно нокаутировал Елжана Алиаскара на турнире Octagon 15 в Казахстане. Во втором раунде Наиманбаев ударом с разворота ногой вырубил соперника, а затем бросился на него и еще раз ударил кулаком, пока его не оттащил рефери.
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Алиаскар еще долгое время оставался лежать на канвасе, пытаясь прийти в себя. Наиманбаев даже заметно занервничал, увидев, как медики пытаются привести его соперника в чувство. Лишь спустя несколько минут Алискар сумел подняться на ноги и в сопровождении медиков отправился в больницу.
Видео нокаута:
Полное видео боя:
Самбет одержал четвертую победу в смешанных единоборствах и сравнялся с количеством поражений. Для Елжана это поражение стало третьим в карьере при четырех победах.
Ранее мы писали, что бразильянка безжалостно забила соперницу и заставила судью остановить схватку. За свое выступление Марина получила бонус в 50 000 долларов.
А Макгрегора и Порье отлучили от смешанных единоборств. Конор проведет вне UFC полгода, его крушитель – куда меньший срок.
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