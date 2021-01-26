Українська
$ 28,17
34,23
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Вот вам и последствия: Макгрегора и Порье отлучили от смешанных единоборств

26 января, 09:51

Олег Люлька Олег Люлька

Конор проведет вне UFC полгода, его крушитель – куда меньший срок

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор получил 180-дневное отстранение от поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате после того, как Конора в Абу-Даби нокаутировал Дастин Порье.

Реклама

Об этом сообщает MMAJunkie. Такое решение принято по медицинским соображениям.

Несмотря на то, что Порье нокаутировал Макгрегора ударами в голову, причиной для отстранения ирландца на полгода стали повреждения ноги, вызванные мощными лоукиками от Дастина.

У Макгрегора, на минувших выходных потерпевшего первое в своей карьере поражение нокаутом, подозревают травмы правых большеберцовой и малоберцовой костей.

Впрочем, Конору разрешат вернуться в октагон и раньше – при условии, что травмы будут полностью залечены и соответствущее разрешение даст врач.

Реклама

Макгрегор и Порье

Макгрегор и Порье / Фото: Reuters

Интересно, что, по решению UFC, отлучен он боев и победитель – Дастин Порье. Но лишь на семь дней. Это время он должен в обязательном порядке... отдыхать.

Читайте также: Украинец подписал контракт с UFC! Денис Бондарь подерется в феврале

Добавим, что сразу после поражения от Порье Макгрегор пообещал камбек: "Хочу провести время с семьей, а затем вернусь к работе. Вы увидите меня в 2021 году".

Реклама

Между тем Порье теперь подерется с Чендлером за титул Нурмагомедова. Об этом заявил президент UFC Дана Уайт.

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

UFC Конор Макгрегор Дастин Порье
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Макгрегор – Порье: Хабиб дал неожиданный прогноз
Макгрегор – Порье: Хабиб дал неожиданный прогнозMMA
Нокаут! Конор Макгрегор – Дастин Порье: онлайн грандиозной рубки на Бойцовском острове
Нокаут! Конор Макгрегор – Дастин Порье: онлайн грандиозной рубки на Бойцовском островеMMA
Порье уничтожил Макгрегора: видео сенсационного нокаута
Порье уничтожил Макгрегора: видео сенсационного нокаутаMMA
Конор Макгрегор в нокауте! Легендарный боец упал во втором раунде
Конор Макгрегор в нокауте! Легендарный боец упал во втором раундеMMA
Одной левой! Как Макгрегор
Одной левой! Как Макгрегор "уничтожил" Порье в первом бою (видео)MMA
Хабиб жестко потроллил Макгрегора после поражения от Порье и выразил респект
Хабиб жестко потроллил Макгрегора после поражения от Порье и выразил респектMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять