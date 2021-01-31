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Бойца нокаутировали, а он даже не заметил. Схватился и бросился в атаку

31 января, 14:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

Возможно, рефери поспешил с остановкой боя

Австриец Даниэль Торрес стал новым чемпионом KSW в полулегком весе, победив француза Салахдина Парнаса менее чем через две минуты после начала первого раунда на турнире KSW 58 в Польше. Торрес пытался достать соперника правым хуком, кулак австрийца пролетел мимо, но локтем он зацепил голову Парнаса.

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Этого было достаточно, чтобы отправить француза в нокдаун. Салахдин тут же рухнул головой вниз, однако спустя секунду схватился на ноги, как будто и не заметив, что его нокаутировали. Француз даже намеревался броситься в атаку, но его остановил рефери.

Ранее мы писали, что на этом же турнире дикий российский боец напал на соперника после поединка. Мусаев успел несколько раз ударить Юришича, пока его не оттянули.

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Источник: Сегодня|Спорт

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