Ничего себе вертуха! Боец едва не оторвал голову сопернику на чемпионате мира по кунг-фу

Удивительно, но после такого сокрушительного удара Лю Янин сумел подняться на ноги

Поединок между китайскими бойцами Сяоху Ти Инхуа и Лю Янин стал настоящим украшением чемпионата мира по кунг-фу в Макао. Ти Инхуа одержал победу эффектным нокаутом во втором раунде.

Реклама

Читайте также: Абсолютно голая: звезда UFC показала, что такое свобода

Победа Сяоху получилась очень зрелищной. Сначала он несколько раз пробил защиту соперника кулаком, затем последовал удар ногой, заставивший Янин отступить к канатам. И здесь Ти Инхуа нанес свой коронный удар с разворота прямо в голову.

Удивительно, но Лю Янин сумел подняться на ноги после такого сокрушительного удара, но рефери не позволил ему продолжить поединок.

В тренде "Шахтер" завершил первый сбор разгромной победой

Реклама

Ранее мы писали, что во время турнира в Москве российский боксер уничтожил соперника из Венесуэлы: видео жесткого нокаута. Омар Гарсия не выдержал серию ударов от Павла Силягина.

Напомним, в рамках турнира по смешанным единоборствам One Championship: UNBREAKABLE II боец сложился, как резиновый, после мощного удара в челюсть. Невероятно эффектный нокаут провел россиянин Бейбулат Исаев.

Ранее мы писали о жутком нокауте в MMA: бойца отправили с вертухи в реанимацию. Победивший даже заметно занервничал, увидев, как медики пытаются привести его соперника в чувство.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама