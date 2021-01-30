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Ничего себе вертуха! Боец едва не оторвал голову сопернику на чемпионате мира по кунг-фу

30 января, 01:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

Удивительно, но после такого сокрушительного удара Лю Янин сумел подняться на ноги

Поединок между китайскими бойцами Сяоху Ти Инхуа и Лю Янин стал настоящим украшением чемпионата мира по кунг-фу в Макао. Ти Инхуа одержал победу эффектным нокаутом во втором раунде.

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Победа Сяоху получилась очень зрелищной. Сначала он несколько раз пробил защиту соперника кулаком, затем последовал удар ногой, заставивший Янин отступить к канатам. И здесь Ти Инхуа нанес свой коронный удар с разворота прямо в голову.

Удивительно, но Лю Янин сумел подняться на ноги после такого сокрушительного удара, но рефери не позволил ему продолжить поединок.

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Ранее мы писали, что во время турнира в Москве российский боксер уничтожил соперника из Венесуэлы: видео жесткого нокаута. Омар Гарсия не выдержал серию ударов от Павла Силягина.

Напомним, в рамках турнира по смешанным единоборствам One Championship: UNBREAKABLE II боец сложился, как резиновый, после мощного удара в челюсть. Невероятно эффектный нокаут провел россиянин Бейбулат Исаев.

Ранее мы писали о жутком нокауте в MMA: бойца отправили с вертухи в реанимацию. Победивший даже заметно занервничал, увидев, как медики пытаются привести его соперника в чувство.

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нокаут кунг-фу видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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