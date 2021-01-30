Нічого собі вертуха! Боєць ледь не відірвав голову суперникові на чемпіонаті світу з кунг-фу

Дивно, але після такого нищівного удару Лю Янін зумів піднятися на ноги

Поєдинок між китайськими бійцями Сяоху Ті Інхуа і Лю Янін став справжньою окрасою чемпіонату світу з кунг-фу в Макао. Ті Інхуа здобув перемогу ефектним нокаутом у другому раунді.

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Перемога Сяоху вийшла дуже видовищною. Спочатку він кілька разів пробив захист суперника кулаком, потім послідував удар ногою, який змусив Янін відступити до канатів. І тут Ті Інхуа здійснив свій коронний удар з розвороту прямо в голову.

Дивно, але Лю Янін зумів піднятися на ноги після такого нищівного удару, але рефері не дозволив йому продовжити поєдинок.

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Раніше ми писали, що під час турніру в Москві російський боксер знищив суперника з Венесуели: відео жорсткого нокауту. Омар Гарсія не витримав серію ударів від Павла Сілягіна.

Нагадаємо, в рамках турніру зі змішаних єдиноборств One Championship: UNBREAKABLE II боєць склався, як гумовий, після потужного удару в щелепу . Неймовірно ефектний нокаут провів росіянин Бейбулат Ісаєв.

Раніше ми писали про страшний нокаут в MMA: бійця відправили з вертухи в реанімацію. Переможець навіть помітно занервував, побачивши, як медики намагаються привести його суперника до тями.

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