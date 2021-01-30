Русский
$ 28,19
34,1
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Нічого собі вертуха! Боєць ледь не відірвав голову суперникові на чемпіонаті світу з кунг-фу

30 січня, 01:43

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Дивно, але після такого нищівного удару Лю Янін зумів піднятися на ноги

Поєдинок між китайськими бійцями Сяоху Ті Інхуа і Лю Янін став справжньою окрасою чемпіонату світу з кунг-фу в Макао. Ті Інхуа здобув перемогу ефектним нокаутом у другому раунді.

Реклама

Читайте також: Абсолютно гола: зірка UFC показала, що таке свобода

Перемога Сяоху вийшла дуже видовищною. Спочатку він кілька разів пробив захист суперника кулаком, потім послідував удар ногою, який змусив Янін відступити до канатів. І тут Ті Інхуа здійснив свій коронний удар з розвороту прямо в голову.

Дивно, але Лю Янін зумів піднятися на ноги після такого нищівного удару, але рефері не дозволив йому продовжити поєдинок.

В тренді
Через санкції Росію позбавили чемпіонату світу
Реклама

Раніше ми писали, що під час турніру в Москві російський боксер знищив суперника з Венесуели: відео жорсткого нокауту. Омар Гарсія не витримав серію ударів від Павла Сілягіна.

Нагадаємо, в рамках турніру зі змішаних єдиноборств One Championship: UNBREAKABLE II боєць склався, як гумовий, після потужного удару в щелепу . Неймовірно ефектний нокаут провів росіянин Бейбулат Ісаєв.

Раніше ми писали про страшний нокаут в MMA: бійця відправили з вертухи в реанімацію. Переможець навіть помітно занервував, побачивши, як медики намагаються привести його суперника до тями.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

нокаут кунг-фу відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Покарання СРСР за криваве побоїще і змова проти США: ТОП-5 бойкотів Олімпіад
Покарання СРСР за криваве побоїще і змова проти США: ТОП-5 бойкотів ОлімпіадІнші
"Хлопці кричали від болю": збірну Словенії отруїли на чемпіонаті світуІнші
UFC 257: повернення легенди. Прогноз на бій Макгрегор – Пуар'є
UFC 257: повернення легенди. Прогноз на бій Макгрегор – Пуар'єІнші
Такі груди стрибати не заважає? Сексуальна спортсменка готується до Олімпіади
Такі груди стрибати не заважає? Сексуальна спортсменка готується до ОлімпіадиІнші
"Жодна людина не була зі мною так довго". Знаменитий український велогонщик приспав свою вівчаркуІнші
"Я плакала!" Найкращій спортсменці України Білодід не дали пожити іншим життямІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти