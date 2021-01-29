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Російський боксер знищив суперника з Венесуели: відео жорсткого нокауту

29 січня, 22:21

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Омар Гарсія не витримав серію ударів від Павла Сілягіна

Російський боксер Павло Сілягін здобув легку перемогу над суперником з Венесуели Омаром Гарсією. Уже в першому раунді Сілягін, який пропустив перед цьому удар в голову, розлютився і обрушив на суперника цілу серію ударів, в результаті чого Гарсія опинився на канвасі без почуттів.

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Сілягін здобув сьому перемогу на професійному рингу і п'яту – достроково. А ось для Гарсії ця поразка виявилася вже п'ятою при 16 перемогах.

Нагадаємо, сьогодні в рамках турніру зі змішаних єдиноборств One Championship: UNBREAKABLE II боєць склався, як гумовий після потужного удару в щелепу. Неймовірно ефектний нокаут провів росіянин Бейбулат Ісаєв.

Раніше ми писали про страшний нокаут в MMA: бійця відправили з вертухи в реанімацію. Переміг навіть помітно занервував, побачивши, як медики намагаються привести його суперника до тями.

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А бразилійка безжально забила суперницю і змусила суддю зупинити сутичку. За свій виступ Марина отримала бонус в 50 000 доларів.

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бокс нокаут відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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